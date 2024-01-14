لم نتعثر.. التأمين الصحي: نسعى لتعميمه في جميع محافظات مصر

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تتعثر ونسعى لإسراع خطوات التنفيذ في جميع محافظات مصر.



ونوه "السبكي" خلال استضافته ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية dmc، إلى أن مؤسسة حياة كريمة ستساعد في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

رفع مستوى الخدمات بالمستشفيات





وأضاف "المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل"، أن المنظومة تقدم الخدمات على مستوى عال من الخدمة، حيث إن المؤسسات الصحية تسعى بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات بالمستشفيات والمراكز الطبية.



وأشار "السبكي" إلى أن النظام المؤسسي سيكون كلمة السر في استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة وجود المراقبة المستمرة للخدمات المقدمة.