رئيس الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحي الشامل رؤية ثاقبة للرئيس السيسي

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن التأمين الصحي الشامل هو ترجمة حقيقية لمفهوم بناء الإنسان ويشكل رؤية ثاقبة للرئيس السيسي في حماية المصريين، موضحا أنه بانتهاء هذا المشروع في 2030 سيتمتع جميع المصريين بتغطية مالية صحية وخدمات صحية ذات جودة عالية.

حديث عن مشروع التأمين الصحي

وأشار "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه تم تطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، حيث أنه كان الوجهة الأولى لأي مريض هي المستشفى وكان ذلك يحمل أعباء زيادة على الوزارة، إلا أنه الآن أصبحت المنشآت قادرة على استيعاب من 70% إلى 80% من خدمات المواطنين.

وتابع: دور هيئة التأمين الصحي الشامل بأن هدفه استدامة المنظومة وإدارتها من الناحية المالية، موضحا أن 100% من المنشآت الصحية في الرعاية الأولية بالقرى والنجوع مميكنة بالكامل، مؤكدًا أن المنظومة تقدم الخدمات على مستوى متقدم من الجودة وتقدم الكشف للمواطنين والعلاج أيضا.