رئيس هيئة الرعاية: مصر تشهد ثورة إصلاح صحي شامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن جميع المرضى يحق لهم العلاج والحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المنظومة انطلقت من بورسعيد إلى الأقصر ووصلت الخدمات إلى جنوب سيناء، والخطوة المقبلة ستكون السويس وأسوان.

الرعاية الصحية

وأوضح "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي اهتمامًا بالصعيد، مشددًا على أن النظام الصحي في مصر تم تغييره بالكامل، حيث أنه كان هناك مشكلة في هذا النظام وهو أن هرم تقديم الخدمة مقلوب، وكان يتم التوجه إلى المستشفى بشكل أولى عند إصابة أي مواطن بمرض ما.

وأشار إلى أنه تم العمل الآن على الرعاية الصحية الأولية، وتطوير المنشآت والقادرة على استيعاب الخدمات الوطنية للمواطنين، موضحا أنه كان هناك مفهوم غائب وهو طب الأسرة وكان تجربة في مصر 1990 ولكن هذه التجربة لم تنجح بالشكل الكافي، وكان هناك تجربة أخرى 2006 وتم الاستفادة من هذه التجارب.

وتابع: "ما حدث في مصر هي ثورة للإصلاح الصحي، وكانت هناك تخوفات من إمداد هذه التجربة"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تعثر في تجربة التأمين الصحي في بورسعيد وهناك طموح لتسريع هذا العمل بشكل أكبر.