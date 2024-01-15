يحتاج لخيال جديد.. يسرى عبدالله يتحدث عن تطوير ملف التعليم والثقافة

أكد الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أن الرئيس السيسي طالب بتحرير التعليم من قبضة الأفكار المتطرفة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الاهتمام يكون بالبرامج الدارسية ومراجعة التوصيفات للمناهج، ولدينا توصيف للإصلاح.

وأكد أن هناك إرادة سياسية في الحكومة على إصلاح أحوال الجامعات، وهناك أزمة إدارة في ملف التعليم الإكاديمي، ونحتاج لخيال جديد في ملف التعليم وملف الثقافة، ولا يوجد أزمة إرادة في الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة حاولت اختراق الجامعات لأنها مصنع العقل العام، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تعزيز لإرادة القوة، ومصر بها إرادة حقيقية، ولابد من تواجد ملف للتقنيين، وأن يكون هناك اهتمام باختيار القيادات الجامعية.