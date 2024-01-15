حبك سفاح وحالة حب.. جامعة الإسكندرية تستعين بأغنيتين في امتحان علم النفس ما القصة؟!

أثار امتحان لمادة علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية موجة واسعة من الجدل حيث استعان أساتذة المادة بمقطعين من أغنيتين للمطربة إليسا ونانسي عجرم في الامتحان.

https://youtu.be/FjfUW3KYuck

حبك سفاح وحالة حب في امتحان علم النفس

تداول رواد السوشيال ميديا، صورًا لامتحان مادة علم النفس لإحدي الفرق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، لتثير صورة الامتحان جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا والطلاب.

احتوى امتحان علم النفس ا عدة أسئلة اختيار من متعدد، من بينها أجزاء من أغنيتي «حبك سفاح» للفنانة نانسي عجرم، و«حالة حب»، للفنانة إليسا، وجاء نص السؤال في الامتحان: "قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية «حبك سفاح» علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب»، وتساءلت أستاذ المادة عن مدة تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية "الاحتياجات".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.