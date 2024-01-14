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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

صدى البلد


نعى  سكان وأهالي مدينة دهب الخواجة  إنجو ريبل الألماني، والذين أطلقوا عليه لقب عاشق دهب، حيث فضل أن يتترك مسقط رأسه ألمانيا ويعيش في مدينة السحر دهب أكثر من 45 عاما  حتى توفي على أرضها عن عمر ناهز 85 عاما.

وفاة الخواجة إنجلو الالماني عاشق مدينة دهب

شارك إنجو في جلب السياح  الألمان لمدينة دهب وطاف كل جبل ووادي و غطس في الأعماق  وصور تحت الماء جمال الشعاب المرجانية .


وقال عنه علي عايش الخبير السياحي بدهب إن انجو عشق دهب  وطبيعتها وهو من الجاليات الأجنبية القديمة التى استقرت  بمدينة دهب .
 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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