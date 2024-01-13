حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

كشف الفنان شريف منير عن تفاصيل تعرض فيلمه الجديد“ ليه تعيشها لوحدك” لمؤامرة ومحاوله لإسقاط الفيلم .

مؤامرة ضد فيلم ليه تعيشها لوحدك

وأعلن الفنان شريف منير عن غضبه لما يتعرض له فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك؟"، والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان شريف منير وخالد الصاوي، ولا سيما أن العمل يناقش قضية موجودة بالفعل يصمت الجميع عنها.

تفاصيل الفيلم

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.