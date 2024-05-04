له طريقة في الاحتفال.. الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل استقبال عيد القيامة المجيد

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه دائما نبدأ صلاة عيد القيامة وتختلف عن عيد الميلاد الكنيسة في الظلام "كأنها حزن "وبعد القراءات واحتفالات معينة يبدأ النور والترانيم المبهجة ويتغير الطبع بطريقة غريبة.

وأوضح بطرس دانيال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدي ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن كل عيد له طريقة خاصة، موضحا أن عيد الميلاد دائما في بداية الكنيسة ترانيم فرايحي عيد القيامة العكس.

وأشار مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إلى أن ترانيم عيد الميلاد ترانيم عالمية تكون بكل لغات العالم لأن ترانيم الميلاد لها رونق عالمي، "التقاليد كلها الغريب فيها أن في ترانيم بقالها 400 و 500 واكتر في السنة وفي نفس الوقت الناس بتحبها بكل لغات العالم".