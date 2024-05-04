مدبولي يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ووحدة الطوارئ

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقباله اللواء الدكتور/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة/ إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغيله تجريبيًا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على مُعدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد مدخل كبار الزوار بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، أوضح اللواء الدكتور/ خالد فودة، أن المبني يعد صرحًا متكاملًا لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، كما يعد نموذجًا يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس/ كرم عوض، استشاري المشروع من الهيئة العربية للتصنيع، حول مبني مجلس المدينة، حيث أشار إلى أن المبني صديق للبيئة، كما أنه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين بالاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي التي تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندسة/ علياء موسي، عضو فريق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، حول مكونات ومقومات الوحدة والأنشطة اليومية للتعامُل مع الحالات الطارئة، وكذا نقاط تمركز الطوارئ ومؤشرات بلاغات المرافق والطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة NAS APP التى تهدف لمساعدة المواطنين على حل المشكلات بشكل أسرع وبكفاءة أعلي على مدار الساعة، وكذا استعراض تطبيق Taxi Sharm.



وفي هذا الصدد، نوهت الدكتورة/ إيناس سمير، إلى أن الشبكة الوطنية جاءت نتيجة تكامل ودمج خدمات الشبكة الوطنية مع الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة مصر الرقمية بالمحافظة والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن مبادرة براعم مصر الرقمية التي ضمت في دفعتها الأولي عام 23/24 عدد 41 تلميذا وتلميذة من صفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، فيما ضمت مبادرة أشبال مصر الرقمية بدفعتيها عدد 43 تلميذا وتلميذة للصفوف من الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي.

كما تم استعراض موقف المرصد الحضري الذي يعد الأول من نوعه على مستوي محافظات الجمهورية، والذي يهتم برصد وتوثيق معدلات رضا المواطن والمستثمر والسائح للمشروعات والخدمات المقدمة، كما تم استعراض الموقف الحالي والمستقبلي لجهاز شبكات المرافق الذي يهدف إلى التنسيق ورفع كفاءة إدارة شبكات المرافق بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.