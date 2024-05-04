طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

سبرنج رولز بالجبن من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن.



مقادير سبرنج رولز بالجبن

1 باكيت عجينة سبرنغ رول

1 قطعة ٢٥٠ ج جبن موزاريلا

1 حبة كبيرة بيض

ربع ملعقة صغيرة خل

ربع كوب ماء

1 رشة ملح

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

للقلي: زيت ذرة

طريقة تحضير سبرنج رولز بالجبن

1.قطعي الجبن الى أصابع مقاس ١ سم في ٤ سم تقريبا

2.في وعاء ضعي البيض، الماء ، الخل، الملح، قلبي بالشوكة ليختلط

احضري فرشاة

3.ضعي رقاقة سبرنغ رول امامك بحيث تكون زاوية الرقاقة امامك

4.امسحي طبقة خفيفة من البيض على حواف الرقاقة

5.ضعي اصبع من الجبن في وسط الرقاقة انثري بعض اوريجانو حسب الرغبة

6.اثني الزاوية التي امامك على الجبن

7.اثني الزاويتين الجانبيتين على الجبن ثم لفي رول لتغطي الجبن بالكامل

8.تأكدي من غلق الحافة جيدا

9.سخني الزيت في مقلاة عميقة

10.اقلي سبرنغ رولز ثم مباشرة وهي ساخنة انثري فوقها اوريجانو

