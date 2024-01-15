عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات 2 ثانوي ويمنع الموبايل داخل اللجان

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، صباح اليوم الإثنين ، امتحانات الصف الثانى الثانوي ، بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية -الثانوية بنين  التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وذلك اثناء تأدية طلاب  الصف الثانى الثانوي ،  اليوم امتحان مادة  اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ١٢ ظهراً ، داخل لجان مؤمَّنة ، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً علي سلامة الطلاب .

وتأكد مدير  التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من تمكن جميع الطلاب من الدخول على المنصة  امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم واطمأن ، من الطلبة على مستوى الإمتحان .
   
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الإمتحانات ، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وأوصى بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب  .

تلقت لجان امتحانات الصفين  الأول و الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2024 .

وتمثلت التعليمات الصادرة للجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فيما يلي :

  • الإمتحان الالكتروني هو الإمتحان الاصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فى بداية الامتحان الالكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطور التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

 

  • التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .

 

  • التأكيد على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا ( منازل _ الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الأمتحان الالكترونى) هو ذات الامتحان الالكترونى.

 

  • بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة .

 

  • ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول أو السماعات أو الساعات أو أى وسائل أخرى ذات اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش

 

  • اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الالكتروني / ورقي طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان .

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة ونقلهما للمستشفى

تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب

هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية

لـ المطلقات| شروط جديدة للحصول على معاش الزوج.. وهذه حالات الحرمان منه

رئيس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ