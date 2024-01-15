مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات 2 ثانوي ويمنع الموبايل داخل اللجان

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، صباح اليوم الإثنين ، امتحانات الصف الثانى الثانوي ، بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية -الثانوية بنين التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وذلك اثناء تأدية طلاب الصف الثانى الثانوي ، اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ١٢ ظهراً ، داخل لجان مؤمَّنة ، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً علي سلامة الطلاب .

وتأكد مدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من تمكن جميع الطلاب من الدخول على المنصة امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم واطمأن ، من الطلبة على مستوى الإمتحان .



وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الإمتحانات ، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وأوصى بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب .

تلقت لجان امتحانات الصفين الأول و الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2024 .

وتمثلت التعليمات الصادرة للجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فيما يلي :

الإمتحان الالكتروني هو الإمتحان الاصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فى بداية الامتحان الالكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطور التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .

التأكيد على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا ( منازل _ الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الأمتحان الالكترونى) هو ذات الامتحان الالكترونى.

بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة .

ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول أو السماعات أو الساعات أو أى وسائل أخرى ذات اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الالكتروني / ورقي طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان .

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان 2 ثانوي