وزير الرياضة: مستمرون في دعم ورعاية أبطالنا بمختلف اللعبات

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة الأبطال في مختلف اللعبات خاصة الإسكواش؛ للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في ظل انضمامها للألعاب الأولمبية، معربا عن سعادته بنتائج أبطال مصر في الإسكواش المتوالية في المراحل العمرية كافة.



وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم /الاثنين/ أن وزير الشباب تقدم، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للإسكواش، وأبطال مصر الذين سيطروا علي جوائز بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بمشاركة 17 لاعبا ولاعبة من منتخب مصر رجال وسيدات.



وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بلقب البطولة بعد الفوز علي مواطنتها هانيا الحمامي، وفاز المصري مصطفى عسل بذات البطولة في منافسات الرجال، بعد فوزه على مواطنه مازن هشام.



وعلى صعيد متصل..تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ فعاليات النسخة الثانية من فعاليات "رواق الأزهر للطفل والأسر المصرية "، بالتعاون مع الأزهر الشريف والذي يتم تنفيذه يوم السبت من كل أسبوع خلال شهر يناير الجاري بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات.



ويأتي ذلك بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ، غرس القيم الخلقية لدى النشء ، معالجة قضية تخص النشء والوالدين كل تنفيذ ، الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.



وتناول الرواق في هذا الأسبوع الإسراف وخطورته على حياتنا ، وخير الأمور أوسطها ، والقرآن الكريم قد حذرنا من ذلك في قوله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا") وحذرنا من الإسراف الذي يؤدى بنا إلى التبذير.



يذكر أن الرواق يتم تنفيذه يوم السبت من كل أسبوع من خلال معايشة حقيقية للسادة الوعاظ مع النشء داخل منشآت وزارة الشباب والرياضة ، ورؤية الوعاظ لسلوكيات النشء والعمل على تعزيز إيجابياتها وتعديل سلبياتها والعمل على تقويمها.

