غلق طريق عام بسبب سائق في الإسماعيلية

شهدت منطقة حى السلام بالاسماعيلية حادث تصادم تسبب فيه سائق " تمناية" في غلق الطريق العام بشارع المستشفي الاميرى ، واصاب سيدة عمرها 70 عاماً باصابات خطيرة نتج عنها كسر بالحوض وكسر بالضلوع وتسبب كسر احد الضلوع في احداث ثقب بالرئتين

تلقي اللواء هشام مروان مدير امن الاسماعيلية اخطاراً من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بشارع المستشفي وتم الانتقال لمكان الحادث.

وتبين ان السيارة رقم 6838 و ص أ ميكروباص سوزوكى ملاكى ويعمل بالاجرة بالمخالفة لقوانين المرور وانه تصادم بسيارة مازداً وعقب ذلك حاول الهروب منها ولقيادته السيارة برعونة اصطدم بسيدة ثم اصطدم بسيارة فيرنا متوقفة اسفل منزل مالكها.



وفر السائق هارباً وقت وقوع الحادث وتبين انه يدعى مصطفي محمد العملة،

تم نقل السيدة المصابة للمجمع الطبي وتحرير محضر بعد اجراء المعاينة اللازمة وتحديد خسائر السيارات التى تهشمت بسبب الرعونة في القيادة ،

وامرت نيابة قسم ثان الاسماعيلية بسرعة ضبط واحضار السائق الهارب ويدعي مصطفي محمد العملة مقيم حى السلام

وكلفت ادارة البحث الجنائى باجراء التحريات السرية حول الحادث.