مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية بالمنوفية

التقى صباح اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومى.

وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد (4) حالات إنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة لمساعدتهم على توفير مستلزمات العلاج وتلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم ، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم .



كما تضمن اللقاء طلب أخصائية تمريض بمستشفى سرس الليان العام تلتمس نقلها الى مستشفى الرمد بمنوف مراعاة لظروفها الصحية وقد وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بإتخاذ اللازم بما لا يخل بنظام العمل والعرض عليه ، كما أحال المحافظ طلب معلمة بناحية بركة السبع تلتمس نقلها من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان لوكيل وزارة التربية والتعليم لمراعاة ظروف نجلها الصحية.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.