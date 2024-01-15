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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار في الدقهلية بمنع توصيل المرافق لأي مبان مخالفة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا مع رؤساء قطاعات المرافق .

 تناول خلاله استعراض ومناقشة عددا من المقترحات التي تستهدف الايقاف لكافة اشكال التعديات علي الاراضي الزراعية وايضا عمليات البناء المخالف بنطاق المحافظة.. 
وقد تقرر خلال الاجتماع تنفيذ آلية مشتركة بتعاون اجهزة المحافظة من خلال الوحدات المحلية وجميع قطاعات المرافق "الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات "تستهدف عدم توصيل المرافق مطلقا لاي مباني او عقارات تم اقامتها علي الارض الزراعية بالمخالفة للقانون..
وبشأن العقارات القائمة واضافة ادوار اخري تقرر عدم توصيل المرافق لهذه الادوار الا بناء علي الترخيص الذي يصدر من الوحدة المحلية بشأنه.. 
و اكد "مختار" خلال الاجتماع أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
حضر الاجتماع المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والمهندس هشام القصاص رئيس قطاع الاتصالات والمهندس فتوح علام رئيس قطاع الكهرباء والمهندس شريف حجازي ممثلا عن شركة الغاز ،و مديري ادارات الشئون الهندسية والشئون القانونية والمرافق والمكتب الفني والتخطيط والمجالس.

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إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعديات على الأراضي الزراعية رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لأراضي الزراعية مياه الشرب والصرف الصحي

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