الدقهلية .. العثور على جثة مجهولة بقرية أتميدة

عثر عدد من الأهالى بقرية أتميدة بميت غمر بمحافظة الدقهلية على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة وسط الأراضى الزراعية بطريق سكة المشروع بقرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ من أحد أهالى قرية اتميدة التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاه فى أحد الأراضى الزراعية على طريق سكة المشروع بالقرية .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية بها إصابات وملقاه فى الأراضى الزراعية وجار نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة .

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.

كما كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المجني عليه

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