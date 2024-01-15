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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لجراحات المسالك البولية التكميلية بمركز الكلى جامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لجراحات المسالك البولية التكميلية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة وتستمر حتى ١٨ يناير الجارى وذلك برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

 و بحضور  الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و  الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  الدكتور باسم صلاح مدير المركز و الدكتور أحمد مصباح رئيس قسم المسالك البولية  الدكتور   بدير على الدين مقرر الدورة.

 

حيث شهدت الدورة مشاركة أكثر من 27  طبيبا مصريا وأجنبيا، وتشمل محاضرات نظرية بقاعة المؤتمرات بالمركز، ونقل مباشر من غرف العمليات إلى المتدربين بقاعة المؤتمرات، وإجراء جراحات بمبني الأبحاث.

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الدكتور اشرف شومة الدراسات العليا والبحوث جامعة المنصورة دراسات العليا والبحوث شئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات الدورة التدريبية قسم المسالك البولية وكيل كلية الطب

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