أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" في مصر.. أحدث أسعار كيا.. فيات تيبو موديل 2024 بهذه القيمة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2024، أرخص إصدارات العلامة التجارية اليابانية المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، وتضم هذه النسخة عددا من التجهيزات، مع إطلالة خارجية ذات ملامح حادة، إلى جانب العنصر الاقتصادي في استهلاك الوقود.

تعتبر السيارة لانسر كريستالة، من أشهر الطرازات التي قدمتها علامة ميتسوبيشي اليابانية في السوق المصري، حيث اكتسب تلك النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، وتصميمها العصري، فلا تزال واحدة من اكثر السيارات المفضلة للشباب، إلى جانب انتمائها لفئة السيدان صاحبة الـ 5 مقاعد.

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات، وصاحبة شعار الاسد الفرنسي الشهير، عدد كبير ومتنوع من الطرازات داخل السوق المصري، ولعل من ارخص هذه الاصدارات هي النسخة 301 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، والتي شهدت زيادة سعرية خلال شهر يناير الجاري قدرت بـ 70 الف جنيه عن جميع الفئات.

شهدت السيارة فيات تيبو الشهيرة، زيادة سعرية رسمية هي الاحدث من نوعها مع العام الجديد، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة قدرها 75 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري بعد طرح موديلات 2024، لتبدأ اسعارها من مليون و225 الف جنيه للفئة BASE.

تقدم عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة في السوق المصري، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات ايضا، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

استطاعت السيارة الكورية دايو لانوس، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقها وحتى الان، حيث تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة كأحد أبرز السيارات المطلوبة للشراء، نسبة إلى الاعتمادية، وسعرها المناسب إلى حد كبير، بالاضافة إلى تصميم السيدان العائلي، وتقنية الصانع الكوري الجنوبي.

تباع إحدى سيارات نيسان صني موديل 2024، على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 900 كيلومتر فقط، إلى جانب احتفاظها بحالة الفبريكا، ولعل أبرز ما يمزيها احتوائها على رخصة سارية لمدة عامين.