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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" في مصر.. أحدث أسعار كيا.. فيات تيبو موديل 2024 بهذه القيمة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة يابانية "سيدان" موديل 2024 .. اعرف سعرها الرسمي

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2024، أرخص إصدارات العلامة التجارية اليابانية المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، وتضم هذه النسخة عددا من التجهيزات، مع إطلالة خارجية ذات ملامح حادة، إلى جانب العنصر الاقتصادي في استهلاك الوقود.

لانسر كريستالة "كاملة أوتوماتيك" موديل 99 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة لانسر كريستالة، من أشهر الطرازات التي قدمتها علامة ميتسوبيشي اليابانية في السوق المصري، حيث اكتسب تلك النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، وتصميمها العصري، فلا تزال واحدة من اكثر السيارات المفضلة للشباب، إلى جانب انتمائها لفئة السيدان صاحبة الـ 5 مقاعد.

بعد الأسعار الجديدة .. ما هي أرخص سيارة تقدمها بيجو في مصر ؟

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات، وصاحبة شعار الاسد الفرنسي الشهير، عدد كبير ومتنوع من الطرازات داخل السوق المصري، ولعل من ارخص هذه الاصدارات هي النسخة 301 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، والتي شهدت زيادة سعرية خلال شهر يناير الجاري قدرت بـ 70 الف جنيه عن جميع الفئات.

أحدث أسعار فيات تيبو موديل 2024 في مصر .. وصلت كام ؟

شهدت السيارة فيات تيبو الشهيرة، زيادة سعرية رسمية هي الاحدث من نوعها مع العام الجديد، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة قدرها 75 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري بعد طرح موديلات 2024، لتبدأ اسعارها من مليون و225 الف جنيه للفئة BASE.

سبورتاج وسيراتو .. أحدث أسعار سيارات كيا في مصر

تقدم عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة في السوق المصري، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات ايضا، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

أشهر سيارة كوري في مصر .. للبيع بأفضل سعر

استطاعت السيارة الكورية دايو لانوس، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقها وحتى الان، حيث تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة كأحد أبرز السيارات المطلوبة للشراء، نسبة إلى الاعتمادية، وسعرها المناسب إلى حد كبير، بالاضافة إلى تصميم السيدان العائلي، وتقنية الصانع الكوري الجنوبي.

نيسان صني الفئة الثالثة "كسر زيرو" 2024 للبيع بهذا السعر

تباع إحدى سيارات نيسان صني موديل 2024، على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 900 كيلومتر فقط، إلى جانب احتفاظها بحالة الفبريكا، ولعل أبرز ما يمزيها احتوائها على رخصة سارية لمدة عامين.

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