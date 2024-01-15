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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار فيات تيبو موديل 2024 في مصر .. وصلت كام ؟

فيات تيبو 2024
فيات تيبو 2024

شهدت السيارة فيات تيبو الشهيرة، زيادة سعرية رسمية هي الاحدث من نوعها مع العام الجديد، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة قدرها 75 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري بعد طرح موديلات 2024، لتبدأ اسعارها من مليون و225 الف جنيه للفئة BASE.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات تيبو موديل 2024 خلال شهر يناير، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

فيات تيبو 2024

مواصفات وتجهيزات فيات تيبو 2024 

 

  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مكيف هواء.
  • خاصية فتح واغلاق السيارة بدون مفتاح "بصمة".
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • قفل مركزي "سنتر لوك" وريموت تحكم.
  • عدد 4 زجاج كهربائي.
  • مرآة تعتيم داخلية.
  • نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB بالاضافة إلى بلوتوث.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة.
فيات تيبو 2024
  • نظام مانع السرقة.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام مراقبة الجر TCS، و نظام الثبات الإلكتروني ESP.
  • وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار "دفع أمامي".
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي.
  • قوة إجمالية قدرها 110 حصان و152 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عند قطع مسافة فدرها 100 كيلومتر.
فيات تيبو 2024

اسعار فيات تيبو 2024 الرسمية بالسوق المصري بعد زيادات يناير الجديدة 

 

الفئة BASE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر مليون و225 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة HIGH LINE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و325 ألف جنيه.

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