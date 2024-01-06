عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب فيات تيبو 2021 "فبريكا" بالكامل .. بهذا السعر

فيات تيبو 2021
فيات تيبو 2021

تعتبر السيارة فيات تيبو، واحدة من أشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري، والتي تباع في الوقت الحالي بسعر رسمي يبدأ من مليون و150 الف جنيه، وذلك عن موديلات 2024، بينما يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى مليون و325 ألف جنيه.

أسعار فيات تيبو 2024 الجديدة في مصر.. صور

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

سعر أرخص سيارة تقدمها جاك بالسوق المصري

اركب سيارة كسر زيرو "أوتوماتيك" بأرخص من سعرها الرسمي

وظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2021، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 135 ألف كيلومتر، حيث يتم طرحها ضمن طرازات السيارات المستعملة.

فيات تيبو 2021

وعلى الرغم من ذلك تتمتع هذه النسخة بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع فرش جلد داخلي لجميع المقاعد، وباقة من التجهيزات منها، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، مدخل AUX و USB.

فيات تيبو 2021

وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2021 حساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية، وقفل مركزي للابواب، وريموت تحكم، وانذار، ومصابيح ضباب.

فيات تيبو 2021

وتعتمد فيات تيبو 2021 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو 2021

سعر السيارة فيات تيبو 2021 بحالة المستعمل 

 

ظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2021 صاحبة هذا الموضوع للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بسعر يبلغ 800 الف جنيه.

فيات تيبو فيات تيبو فيات تيبو موديل 2021 سعر فيات تيبو موديل 2021 اسعار فيات تيبو 2024 سعر السيارة فيات تيبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. صور

بـ 33 ألف جنيه .. هتركب أشهر عربية هاتشباك

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

اركب سيارة كسر زيرو "أوتوماتيك" بأرخص من سعرها الرسمي

هيونداي ألنترا HD "بحالة الزيرو".. تباع بهذا السعر

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

أغلى سيارة رياضية من جاك بالسوق المصري.. وصلت كام ؟

رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

مراسل "القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الأوقاف: ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين في ثوب جديد خلال شهر رمضان

الجيش الأردني يكشف تفاصيل تصفية مهربي المخدرات في سوريا

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

مسئولة التواصل بالهلال الأحمر الدولي: قطاع غزة يعيش أوضاعا كارثية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

احذر | ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ