اركب فيات تيبو 2021 "فبريكا" بالكامل .. بهذا السعر

تعتبر السيارة فيات تيبو، واحدة من أشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري، والتي تباع في الوقت الحالي بسعر رسمي يبدأ من مليون و150 الف جنيه، وذلك عن موديلات 2024، بينما يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى مليون و325 ألف جنيه.

وظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2021، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 135 ألف كيلومتر، حيث يتم طرحها ضمن طرازات السيارات المستعملة.

فيات تيبو 2021

وعلى الرغم من ذلك تتمتع هذه النسخة بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع فرش جلد داخلي لجميع المقاعد، وباقة من التجهيزات منها، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، مدخل AUX و USB.

فيات تيبو 2021

وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2021 حساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية، وقفل مركزي للابواب، وريموت تحكم، وانذار، ومصابيح ضباب.

فيات تيبو 2021

وتعتمد فيات تيبو 2021 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو 2021

سعر السيارة فيات تيبو 2021 بحالة المستعمل

ظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2021 صاحبة هذا الموضوع للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بسعر يبلغ 800 الف جنيه.