لانسر كريستالة "كاملة أوتوماتيك" موديل 99 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة لانسر كريستالة، من أشهر الطرازات التي قدمتها علامة ميتسوبيشي اليابانية في السوق المصري، حيث اكتسب تلك النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، وتصميمها العصري، فلا تزال واحدة من اكثر السيارات المفضلة للشباب، إلى جانب انتمائها لفئة السيدان صاحبة الـ 5 مقاعد.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة للبيع على الانترنت، حيث تنتمي النسخة التي نتحدث عنها إلى موديلات 1999، وتأتي بحالة الفبريكا من الداخل بالكامل، بالاضافة إلى سقف الفربيكا ايضا، عدا تحديثات خارجية خاصة بالطلاء دون حوادث.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة

وتأتي السيارة لانسر كريستالة صاحبة هذا الموضوع، بإطارات جيدة، وبطارية جديدة، حالة داخلية جيدة تضم فرش قماشي للمقاعد، وزجاج أمامي كهربائي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، ومدخل USB.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة

واهم ما يميز السيارة لانسر كريستالة موديل 1999 والتي نتحدث عنها، تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 110 حصان، و137 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة

وتأتي السيارة لانسر كريستالة 1999 بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بشكل نحيف، وعدد 4 ابواب، مع مساحة تخزين خلفية، ومقصورة مناسبة، وجنوط حديدية يبلغ قياسها 13 بوصة، مع تصميم انسيابي.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة موديل 1999

ميتسوبيشي لانسر كريستالة

تباع السيارة السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة موديل 1999 صاحبة هذا الموضوع، بسعر يبلغ 245 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت، وبواسطة احد المنصات المتخصصة في عرض السيارات المستعملة.