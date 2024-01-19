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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

5328 شقة جديدة| وحدات سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث جاهزة للحجز.. اعرف التفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعلن اليوم جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن إنجاز استثنائي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في التجمع الثالث. 

ويأتي هذا الإعلان كخطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية العمرانية وتوفير فرص السكن لمختلف شرائح المجتمع.
 

الهدف من المشروع

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم لجميع الطبقات الاجتماعية. 

وتهدف الحكومة إلى زيادة الرقعة السكانية بنسبة 100% في المدينة الجديدة، مما يعزز التوازن الاجتماعي ويسهم في تحسين جودة الحياة.

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