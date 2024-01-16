تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 30 يورو

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم مع تراجع المخاوف بشأن قلة الإمدادات مقارنة بالطلب في ذروة موسم الاستهلاك خلال فصل الشتاء، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ /أغسطس الماضي.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي”، تراجعت أسعار العقود الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 8.5% إلى أقل من 30 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وفي حين مازالت الأسعار أعلى من ضعف مستوياتها المعتادة في فصل الشتاء قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022 والذي دفع أسعار النفط في ذلك العام إلى مستويات هائلة، فإنها الآن أقل كثيرا من المستويات العالية التي سجلتها في 2022.

وسجلت أوروبا في العام الماضي احتياطيات قياسية من الغاز الطبيعي، في حين جاءت معدلات السحب منها منخفضة نسبيا نظرا لضعف النشاط الاقتصادي في القارة مما قلص الطلب على الطاقة.

وتراجع استهلاك القطاع الصناعي للطاقة عن المعدلات الطبيعية، في حين استمرت إمدادت الغاز وبخاصة الغاز الطبيعي مستقرة، رغم المشكلات الجيوسياسة وارتفاع معدلات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

ورغم أن التذبذب أصبح سمة واضحة لسوق الغاز الأوروبية، يبدو أن المتعاملين الان يجدون أنفسهم مرتاحين لفكرة أن السوق ستظل مستقرة نسبيا حتى نهاية الشتاء.

وخلال تعاملات الاثنين تراجع سعر الغاز الهولندي القياسي بنسبة 7.5% إلى 29.60 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما تراجع سعر العقود البريطانية تسليم الشهر المقبل بنسبة 8% اليوم.