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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع مع عودة التركيز على آفاق أسعار الفائدة

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في ظل تجدد عدم الاستقرار في البحر الأحمر، وموجة الطقس البارد في الولايات المتحدة التي عطلت الإنتاج، وهو ما قوبل بنبرة أهدأ في الأسواق الأوسع.

وبحسب بلومبرج الشرق، هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 2% قبل أن يعوض معظم خسائره. انخفضت أسعار الأسهم الأوروبية مع ترقب الأسواق أدلة بشأن أسعار الفائدة قبل مجموعة من الخطب التي يلقيها صناع السياسات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع. 

وفي أميركا الشمالية، أدى الطقس شديد البرودة إلى انخفاض إنتاج النفط في بعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم الأميركية مغلقة بسبب العطلة.

قالت مجموعة تجارية رئيسية أمس الاثنين إن البحرية الأميركية أبلغتها بأن الشحن في البحر الأحمر لا يزال محفوفاً بالمخاطر للغاية، ونصحت السفن التجارية بتجنب هذا الطريق. وفي دلالة على هذه التحذيرات، ضربت جماعة الحوثيين سفينة تجارية مملوكة للولايات المتحدة بصاروخ باليستي مضاد للسفن يوم الاثنين.

على صعيد آخر، أدت درجات الحرارة التي بلغت -8 درجة مئوية (-22 فهرنهايت) في داكوتا الشمالية، موطن تكوين الصخر الزيتي في باكن، إلى انخفاض إنتاج النفط بما يصل إلى 425 ألف برميل يومياً. وهبط البرد الشديد أيضاً على الرمال النفطية في ألبرتا، حيث أدت موجات البرد الماضية إلى عمليات وقفٍ للإنتاج..

النفط اسعار النفط البحر الأحمر الطقس البارد الولايات المتحدة

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