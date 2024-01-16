جيش الاحتلال يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحين على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الإسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الإسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أنباء حول إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وصرح مصدر أمني مصري أن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".

وأكد وقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين.

وتحدث القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الإسرائيلية اللواء جيرشون هاكوهين عن خطة لوصول تل أبيب إلى السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش ترى أن هناك اختراقا مفتوحا في هذه المنطقة ويجب سدها ولا يمكن تجاهله، والهدف من ذلك إغلاق معبر رفح، بحجة أن هناك اختراقا أمنيا يحدث في هذه المنطقة تؤدي لتهريب الأسلحة داخل القطاع.