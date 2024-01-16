إفريقيا تتغير.. ناقد رياضي يعلق على أداء منتخبات القارة السمراء

علق خالد بيومي، المحلل الرياضي، على نتيجة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في أولى افتتاحياتها.

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "تعادل الجزائر مع فريق قوي وشرس بدنيًا، وشوط ثاني سيئ جدًا هجوميًا للخضر، والكاميرون لم يستطع التعادل إلا بعد طرد فرانسوا كامانو قائد غينيا، السنغال تفوز بإقناع وتغير جلدها من عناصر الخبرة ممزوجة بجيل جديد وطريقة وأسلوب جديد للسنغالي أليو سيسيه.. إفريقيا تتغير".

مباراة منتخب مصر المقبلة

يلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس الأمم الإفريقية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأقيمت المباراة الأولى للمنتخب على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.