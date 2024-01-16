عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إفريقيا تتغير.. ناقد رياضي يعلق على أداء منتخبات القارة السمراء

صدى البلد

علق خالد بيومي، المحلل الرياضي، على نتيجة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في أولى افتتاحياتها.

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "تعادل الجزائر مع فريق قوي وشرس بدنيًا، وشوط ثاني سيئ جدًا هجوميًا للخضر، والكاميرون لم يستطع التعادل إلا بعد طرد فرانسوا كامانو قائد غينيا، السنغال تفوز بإقناع وتغير جلدها من عناصر الخبرة ممزوجة بجيل جديد وطريقة وأسلوب جديد للسنغالي أليو سيسيه.. إفريقيا تتغير". 

مباراة منتخب مصر المقبلة 

يلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس الأمم الإفريقية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأقيمت المباراة الأولى للمنتخب على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأمم الأفريقية القارة السمراء خالد بيومي كأس الأمم الافريقية غانا والرأس الأخضر مباريات كأس الأمم الإفريقية مباراة منتخب مصر منتخبات القارة السمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

ترشيحاتنا

إصابة جندية إسرائيلية بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين على الحدود المصرية

اخبار مصر 24ساعة|الاستعانة بالقطاع الخاص لتحسين خدمات المطارات.. تحذير عاجل من الأرصاد

إفريقيا تتغير.. ناقد رياضي يعلق على أداء منتخبات القارة السمراء

حماس: مصر لها دور كبير في تقديم المساعدات لقطاع غزة

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

مقـ.تل 4 مدنيين وإصابة 5 في هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ