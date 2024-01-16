خالد يوسف: الإسكندراني يدافع عن الهوية المصرية.. واخترت العوضي لهذا السبب

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل ومعلومات عن فيلمه الإسكندراني، قائلا:" وجداننا تشكل على دراما أسامة أنور عكاشة ".

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الإسكندراني يدافع عن الهوية المصرية ويتحدث في هذا النموذج على الإسكندرية ".

وأضاف خالد يوسف:" وجدت في فيلم الإسكندراني شيء مهم وكان نفسي أعمل حاجة من أعمال أسامة أنور عكاشة، ولما قرأت القصة حسيت إني ممكن أقدم رؤية معاصرة لما يحدث الآن "

وأضاف خالد يوسف:" أخترت أحمد العوضي لفيلم الأسكندراني لأنه موهوب وداخله إمكانيات لم تظهر حتى الآن ".

وتابع خالد يوسف: "نسعى دائما لتقديم أبطال جدد في السينما المصرية وهذا شغف خاص بي وأفعله في كل أعمالي ".