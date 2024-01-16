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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد يوسف: 6 شعراء يدَّعون ملكيتهم لـ أغنية فيلم الإسكندراني.. فيديو

خالد يوسف
خالد يوسف

رد المخرج خالد يوسف، على اتهام الشاعر رامي جمال، بسرقة أغنية فيلم الإسكندراني منه، قائلا: "6 شعراء يدَّعون أن أغنية فيلم الإسكندراني بتاعتهم".

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أغنية فيلم الإسكندراني

وقال خالد يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى،: "قصيدة أغنية فيلم الإسكندراني، تم عرضها عليّ، عن طريق عصام كاريكا، وجابلي الأغنية بعد تلحينها وغناءها".

وأضاف خالد يوسف: "لقيت الأغنية فكرتها لطيفة، وتسير مع أحداث الفيلم، وإحنا جيبنا اللي كتب الأغنية، وعمل لينا تنازل".

وأوضح خالد يوسف: "حتى هذه اللحظة، لم أتبين من قام بكتابة جزء من الأغنية؛ لأنها مكررة في 6 أغاني أخرى، وبالتأكيد، لهذا الجزء «مبدع أصلي»، ولكن ليست وظفتي أن أتحرى في الأمر".

وأكد خالد يوسف، على أن: "من يرى أن أي جزء من الأغنية ملكه؛ فليتوجه للرقابة على المصنفات، والتي تمتلك التنازل الذي تحريره لنا، ليتم التحقيق في الأمر؛ للتعرف على صاحب الكلمات الأصلي".

خالد يوسف شعراء أغنية أغنية فيلم الإسكندراني فيلم الاسكندرانى

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