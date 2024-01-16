خالد يوسف: 6 شعراء يدَّعون ملكيتهم لـ أغنية فيلم الإسكندراني.. فيديو

رد المخرج خالد يوسف، على اتهام الشاعر رامي جمال، بسرقة أغنية فيلم الإسكندراني منه، قائلا: "6 شعراء يدَّعون أن أغنية فيلم الإسكندراني بتاعتهم".

أغنية فيلم الإسكندراني

وقال خالد يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى،: "قصيدة أغنية فيلم الإسكندراني، تم عرضها عليّ، عن طريق عصام كاريكا، وجابلي الأغنية بعد تلحينها وغناءها".

وأضاف خالد يوسف: "لقيت الأغنية فكرتها لطيفة، وتسير مع أحداث الفيلم، وإحنا جيبنا اللي كتب الأغنية، وعمل لينا تنازل".

وأوضح خالد يوسف: "حتى هذه اللحظة، لم أتبين من قام بكتابة جزء من الأغنية؛ لأنها مكررة في 6 أغاني أخرى، وبالتأكيد، لهذا الجزء «مبدع أصلي»، ولكن ليست وظفتي أن أتحرى في الأمر".

وأكد خالد يوسف، على أن: "من يرى أن أي جزء من الأغنية ملكه؛ فليتوجه للرقابة على المصنفات، والتي تمتلك التنازل الذي تحريره لنا، ليتم التحقيق في الأمر؛ للتعرف على صاحب الكلمات الأصلي".