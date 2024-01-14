مش شيخ جامع.. ماذا قالت شاليمار شربتلي عن حياتها مع خالد يوسف؟.. تفاصيل

تصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ما كشفت عن العديد من الأسرار عنها وزوجها.

أسرار من حياة خالد يوسف

كشفت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي عن بعض الأسرار من حياتها مع زوجها المخرج خالد يوسف، وابنتها في تصريحات تليفزيونية، قائلة:

إنها لا تتفق مع زوجها خالد يوسف في آرائه السياسية.

الشيء الوحيد الذي تتفق فيه شاليمار مع زوجها أنه مخرج مهم، موضحة “ مشوفتش حد أحسن منه، وبشوف أن هو وعاطف الطيب أهم مخرجين في الوطن العربي”.

لا تنتبه شاليمار إلى الشائعات التي تخرج على زوجها، وأنها تتجنب أي شيء يمكنه أن يهدم حياتهما الزوجية

أنا مش بغير خالص وأنا متجوزة مخرج مش شيخ جامع، ولازم اتقبل إن حوليه بنات، وكمان هو متجوز رسامة وطبيعي يتقبل حياتي

لما بنتي تتجوز أكيد مش هحب جوزها لأني محستش إني بني أدمة ومحستش بالدنيا وربنا طبطب عليا ولا إداني إلا لما شوفتها، وكل اللي فات دا ملوش قيمة وهي كل أيامي.

من هي شاليمار شربتلي؟

وًلدت شاليمار شربتلي عام 1971م، وهي رسامة تجريدية سعودية، إلتحقت بكلية الفنون الجميلة في إحدة الجامعات المصرية، وتزوجت من المخرج السينمائي المصري خالد يوسف عام 2011.

تعتبر شاليمار شربتلي أول امرأة كلفتها الحكومة السعودية للقيام بأعمال فنية في الشوارع، وظهرت لوحاتها في سيارة porsche911.

شاركت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في معارض دولية مع الرسام الإسباني خوان راميريز، عام 2006 في مونماتر في باريس وماربيا في إسبانيا، وتعاونت في معرض مشترك مع الفنان المصري المعاصر عمر النجدي والرسام الإسباني خوان راميريز في فعاليات أقيمت في جدة والقاهرة ومدريد وباريس.

قامت شاليمار شربتلي برسم أغلى سيارة في العالم وهي «باجاني زوندا» في إيطاليا والتي توجد حاليًا في معرض باجاني تم وصف بأنها السيارة الأغلى والأشهر عالميًا وتُقدر سعرها بـ 3.5 مليون دولار.

كانت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي واحدة من ضمن قائمة أكثر شخصية مؤثرة في الفن والثقافة في مدينة جدة عام 2000، وفي عام 2016 شاركت في مسابقة «صالون الخريف الفرنسي» الذي شاك فيه 36 دولة و 500 فنان عالمي وفازت بالمسابقة لتصبح أول فنانة عربية.

تم اختيار شاليمار كسفيرة للنوايا الحسنة لدورها في التطوع والمساهمة في الثقافة السعودية، وكانت أحد مقدمي جوائز رابطة الصحفيين الأجانب في لندن بإنجلترا.