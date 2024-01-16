عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: مباراة غانا صعبة للغاية بعد خسارتهم أمام الرأس الأخضر

صدى البلد

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن منتخب كوت ديفوار لم يكن جيدًا في لقاء افتتاح أمم إفريقيا، رغم الفوز على غينيا بيساو، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني المصري كان مستواه غير مطمئن في ودية تنزانيا، قبل انطلاق مشاركته في البطولة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مستوى معظم عناصر منتخب مصر لم يكن جيدًا، كان من المفترض الدفع ببعض الأسماء مثل عمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح في المباراة، كان يجب تجربة اللاعبين وتجهيزهم بشكل أفضل من ذلك، وزيزو لم يقدم المستوى الجيد حتى الآن مع فيتوريا لأنه يلعب في غير مركزه".

وأضاف: "محمد صلاح يستطيع المشاركة في كل مراكز الهجوم، لكن انتاجية اللاعب في الطرف الأيمن، لأنه سريع ومهاري، ومنتخب موزمبيق كان مرعوب، والدليل استقباله هدف مبكر، لكن تراجعنا في الشوط الثاني منحهم فرصة كبيرة للانقضاض على منتخب مصر وتسجيل هدفين، كما أن هناك أكثر من لاعب ظهر بمستوى سيئ خلال اللقاء".

وأكمل: "من الطبيعي أن يلتزم رئيس البعثة ويسعى لتحفيز اللاعبين، بدلا من انتقادهم علنيا، مع عدم الحديث مطلقا عن منتخب غانا مطلقا".

وزاد: "مواجهة غانا صعبة للغاية خاصة بعدما خسرت لقاء الرأس الأخضر، وستكون المباراة بالنسبة لهم حياة أو موت لعدم الخروج من البطولة".

وأضاف: "فيتوريا فوجئ بتراجع أداء منتخب مصر في الشوط الثاني لكنه لم يتدخل بشكل سريع لعلاج الأخطاء".

وأكد بشير التابعي أنه كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي بعدما خالف الزمالك وعوده معه، وان الاموال التي قدمت لها أكثر مما كان يتقاضاه أبوتريكة في هذا الوقت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

ترشيحاتنا

كل حاجتنا تحت التراب| سكان عقار السيدة يروون لحظات الرعب والموت..فيديو

بحوزتهم 1.5 كيلو هيروين.. سقوط عصابة المخدرات بسوهاج

تستهدف قاعدة عسكرية.. إسقاط 3 مسيرات مفخخة بالقرب من مطار أربيل

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

ما أسماء شهر رجب؟.. له 18 اسما أعجبها رجم والمعشعش والإفتاء توضح السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ