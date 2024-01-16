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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صرف مكافأة لجميع العاملين بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة وكذلك( العمالة المتعاقدة - الموديلات - المنتدبين ندبا كاملا من الخارج الى الجامعة- المراكز والوحدات الإنتاجية -  المكافآت الشاملة والاستعانة)،  بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول 2023-2024.

وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

وأعلنت الجامعة ان الصرف للفئات التالية حيث تصرف بنسبة التواجد الفعلي عن الفترة من ١-١١-٢٠٢٣ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣، وتصرف للأمراض المزمنة وإصابة العمل وإجازات الوضع.
ولا يتم الصرف للفئات التالية ( مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب بجميع انواعها، لمن وقع عليه جزاءات أو انقطاعات أكثر من خمسة أيام ، العاملين بالكادر الطبي) وتصرف للإداريين بمستشفى بدر من مواردها الخاصة.

على جانب آخر وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

كانت الكلية قد تقدمت سابقًا بمقترح لتحويل السيارة الفولكس الموجودة بالكلية للعمل بالطاقة الكهربائية، بعد تجديدها واستبدال بعض أجزائها، بحيث يعتمد نظام الإدارة على الطاقة الكهربائية وذلك في إطار تشجيع الجامعة لجميع الكليات على التطوير واتباع سياسة الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الملوثات، وتوظيف طاقات الطلاب وإبداعاتهم في المشاريع المفيدة.

ويشارك في تنفيذ المشروع طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجينة وقسم تكنولوجيا السيارات، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية منهم الدكتور خالد عبد الواحد والدكتور ياسر فتوح، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور حسام يوسف والدكتور محمد مصطفى من قسم تكنولوجيا الكهرباء.

جامعة حلوان صرف مكافآة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول تخفيف الأعباء المالية جامعة حلوان لمصلحة موظفيها

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