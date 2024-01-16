عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين عن فيلم مقسوم: ضحكني وبكاني

صدى البلد

هنأت الفنانة إلهام شاهين صناع فيلم “مقسوم” عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين:" مبروووووووووووك لصديقتي الغالية و أختى النجمة الجميلة ليلى علوى .. و القمرايه الرائعة النجمة شيرين رضا .. حبایی رائعین ومختلفین فی فیلم مقسوم .. فيلم أضحكنى و أبكانی و تأثرت به جدا .. معانى إنسانية عن الصداقة.. ومعهم الفنانة المتميزة سما إبراهيم".

وأضافت :"المفاجأة وجود المخرج هاني خليفه كممثل رائع .. و باقة متميزة جدا من الفنانين .. برافو ..مبروك عليهم هذا الفيلم الجميل جدا بقيادة المخرجه الرائعه كوثر يونس .. و من تأليف هيثم دبور .. و إنتاج شيك و محترم للمنتجين الكبار جابی خوری و زید الکردي .. ربنا يوفقهم جميعا .. إن شاءالله نجاح كبير".

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مساندة الفنانة ليلى علوى فى العرض الخاص لفيلم "مقسوم" الذى يعرض فى إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالتواجد فى العرض الخاص لفيلم مقسوم لمساعدة ليلى علوى وتمنت لزميلتها النجاح.

فيلم مقسوم :

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً  لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

 

 

الفنانة إلهام شاهين الفنانة ليلى علوى المخرج هاني خليفة النجمة شيرين رضا هاني خليفة فيلم “مقسوم” فيلم مقسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

مجلس الاتحاد الأوروبي يضع قيادي حماس يحيى السنوار على قائمة الإرهاب

برلمانية لـ وزير التموين: المواطن يعاني الأمرين.. ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة

450 ميلا.. نيويورك تايمز تكشف عن مفاجأة الاحتلال في أنفاق غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

فيديو

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ