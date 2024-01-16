إلهام شاهين عن فيلم مقسوم: ضحكني وبكاني

هنأت الفنانة إلهام شاهين صناع فيلم “مقسوم” عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين:" مبروووووووووووك لصديقتي الغالية و أختى النجمة الجميلة ليلى علوى .. و القمرايه الرائعة النجمة شيرين رضا .. حبایی رائعین ومختلفین فی فیلم مقسوم .. فيلم أضحكنى و أبكانی و تأثرت به جدا .. معانى إنسانية عن الصداقة.. ومعهم الفنانة المتميزة سما إبراهيم".

وأضافت :"المفاجأة وجود المخرج هاني خليفه كممثل رائع .. و باقة متميزة جدا من الفنانين .. برافو ..مبروك عليهم هذا الفيلم الجميل جدا بقيادة المخرجه الرائعه كوثر يونس .. و من تأليف هيثم دبور .. و إنتاج شيك و محترم للمنتجين الكبار جابی خوری و زید الکردي .. ربنا يوفقهم جميعا .. إن شاءالله نجاح كبير".

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مساندة الفنانة ليلى علوى فى العرض الخاص لفيلم "مقسوم" الذى يعرض فى إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالتواجد فى العرض الخاص لفيلم مقسوم لمساعدة ليلى علوى وتمنت لزميلتها النجاح.

فيلم مقسوم :

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.