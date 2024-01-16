محكمة تركية تفرض غرامة كبيرة على ابن رئيس الصومال بسبب حادث مميت

حكمت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، على ابن رئيس الصومال بالسجن لمدة عامين ونصف سنة بتهمة التسبب في وفاة بسبب الإهمال، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى غرامة قدرها 27300 ليرة تركية (900 دولار)، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان محمد حسن شيخ محمود يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية في 30 نوفمبر عندما اصطدم بعامل توصيل دراجة نارية في وسط اسطنبول، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وكان قد غادر البلاد في 2 ديسمبر، بعد استجواب الشرطة. وتم إصدار مذكرة توقيف بحقه بعد وفاة عامل التوصيل في المستشفى في 6 ديسمبر.

وحوكم محمد غيابيا في اسطنبول يوم الثلاثاء، بعد أن عاد إلى تركيا للمثول أمام المحكمة الأسبوع الماضي.

ونفى نجل الرئيس الصومالي تهمة الإهمال، قائلا إن الرجل الذي كان يقود الدراجة النارية توقف فجأة ولم يستطع تجنب الاصطدام.

وسعى المدعي العام إلى فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات لمحمود.

ويحدث تحويل أحكام السجن إلى غرامات بشكل دوري في النظام القضائي التركي، كما تم إلغاء رخصة قيادته في تركيا لمدة ستة أشهر.