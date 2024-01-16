برلماني لـ وزير التموين: لا توجد سلعة في الأسواق نشتريها بسعر عادل

هاجم النائب محمود بدر وزير التموين علي مصيلحي، خلال الجلسة البرلمانية اليوم، حيث قال: لا توجد سلعة في الأسواق بسعر عادل يستطيع أن يشتريها المواطن، بلد لديها اكتفاء ذاتي من البصل، لا يستطيع الغلابة الحصول عليه، لدينا اكتفاء من السكر، ولكن يصل سعره لـ50 جنيها، مخاطبا الوزير: أنت مسؤول تماما عن ذلك.

وأضاف بدر: كل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، مجمعات استهلاكية لمواجهة الغلاء ومشروع جمعيتي تحول لخرابات ولم يستشعر الوزير الحرج.

واختتم: أتمنى أن يضيف وزير التموين في بيانه للرد الجملة التالية: "تولي منصب وزاري لم يعد مغنما بل عبئا كبيرا وأعلن بكل شجاعة ترك موقعي".