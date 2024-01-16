لا يجدون دواءً.. صحة غزة: إصابة 350 ألف فلسطيني بأمراض مزمنة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة ولا يجدون دواء لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفاً منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم ال102 حربها الغاشمة على قطاع غزة حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيد و 252 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في غزة الي ان عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.