هجوم برلماني على وزارة التموين بسبب توقف إضافة المواليد

وجه العمدة نشات ، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التموين ، عن أسباب عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين، رغم وجود أسر تعاني من عدم قدرتها على شراء رغيف الخبز .



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

وأكد النائب خلال طلب الإحاطة الذى قدمه لوزير التموين ، أن هناك أسر مكونة من 7 أفراد ، ولكن يحصل ثلاثة أفراد منهم فقط على سلع تموينية ، قائلا ما هى الاستيراتيجية والفلفسة التى تتبعها الوزارة فى عدم إضافة المواليد .

من جانبه قال النائب محمد هاشم، إنه منذ 2005 لم يتم اضافة المواليد لبطاقات التموين ،متسائلا ما هو ذنب المواطنبن ،فى حرمانهم من حصولهم على حقوقهم من الدولة ؟.



وطالب النائب باقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة ، خاصة ان الحكومة الحالية تعمل فى جزر منعزلة ، ولا يوجد بينها أى تنسيق وهو ما يتطلب وجود حكومة تعمل لصالح الشعب .