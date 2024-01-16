شركة "شل" توقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى

قررت شركة "شل" التي هي من بين أكبر شركات النفط في العالم، اليوم الثلاثاء، وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن شركة "شل" لديها مخاوف من تسرب نفطي هائل بسبب التصعيد بالبحر الأحمر.

وأكدت شركة "شل" أن المخاطر بالبحر الأحمر تهدد سلامة السفن.

وقبل قليل، قالت صحيفة التليجراف البريطانية وفق مصدر لها إن السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل وهي خالية من البضائع.

في سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنة أسلحة إيرانية قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن.

وأشار البيان إلى أن جنديين من البحرية الأمريكية فقدا أثناء مشاركتهما في هذه العملية، ويجري البحث عنهما بشكل دقيق.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "من الواضح أن إيران تواصل شحن المساعدات الفتاكة المتقدمة إلى الحوثيين".