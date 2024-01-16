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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجهود مستمرة.. رئيس حزب مصر أكتوبر تعلق على تسهيل دخول وائل الدحدوح

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح جهود الدولة المصرية فى تسهيل دخول الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح لتلقي العلاج، موجهة الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.


وأوضحت "مديح" فى تصريحات لها، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وقيادتها الحكيمة يلعبون دورا كبيرا فى دعم ومساندة الأشقاء منذ اندلاع الأزمة فى ٧ أكتوبر الماضي، منوهة بأن دخول وائل الدحدوح يؤكد أن الجهود المصرية متواصل ومستمرة على مختلف الأصعدة والاتجاهات سواء لتلقي العلاج او وقف إطلاق النار او إنفاذ المساعدات الانسانية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلي موقف مصر الثابت فى حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين واقامة دولة مستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن ذلك حق مشروع وتاريخيا للفلسطينيين.

وجددت مديح رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مشيرة إلى أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية، وهو امر يرفضه الفلسطينيبن والمصريين وكافة الشعوب الداعمة للقضية.

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