عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الجمباز يعلن مفاجآت حفل افتتاح كأس العالم في مؤتمر صحفي .. الجمعة

الدكتور إيهاب أمين
الدكتور إيهاب أمين

قال الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إنه سيعلن عن عدد من المفاجآت التي سيضمها حفل افتتاح كأس العالم للجمباز "القاهرة 2024"، خلال مؤتمر صحفي الجمعة المقبل في تمام الساعة 8 مساء بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للجمباز.

تشهد نسخة هذا العام من كأس العالم للجمباز، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل داخل مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، مشاركة أكبر عدد من الدول يمثلها جميع الأبطال العالميين والأولمبيين. وسيشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا وسيضم فقرات فنية مختلفة. 

كان الاتحاد الدولي للجمباز، برئاسة الياباني موري واتانابي، قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا. 

من جانبه، حرص رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الدكتور إيهاب أمين، على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

أكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية في جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مضيفا أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.


وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.


وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة في تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ