اتحاد الجمباز يعلن مفاجآت حفل افتتاح كأس العالم في مؤتمر صحفي .. الجمعة

قال الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إنه سيعلن عن عدد من المفاجآت التي سيضمها حفل افتتاح كأس العالم للجمباز "القاهرة 2024"، خلال مؤتمر صحفي الجمعة المقبل في تمام الساعة 8 مساء بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للجمباز.

تشهد نسخة هذا العام من كأس العالم للجمباز، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل داخل مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، مشاركة أكبر عدد من الدول يمثلها جميع الأبطال العالميين والأولمبيين. وسيشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا وسيضم فقرات فنية مختلفة.

كان الاتحاد الدولي للجمباز، برئاسة الياباني موري واتانابي، قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا.

من جانبه، حرص رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الدكتور إيهاب أمين، على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

أكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية في جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مضيفا أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.



وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.



وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة في تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.