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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب: الرئيس السيسي حريص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك استراتيجية وطنية اعتمدتها الدولة المصرية تقوم على دعم منظومة التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التكنولوجية، وتدعيم منظومة الحماية الإلكترونية بأحدث البرامج المتطورة التي تحافظ علي حماية المؤسسات من أي اختراقات، وأن الأنظمة الإلكترونية بكافة الجهات الحكومية مؤمنة بالكامل.

الدولة المصرية سخرت إمكانيات كبيرة

وأضاف “بدوي”، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها من الهجمات السيبرانية، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية، وأن الدولة المصرية سخرت إمكانيات كبيرة؛ لتأمين الانظمة الإلكترونية المصرية والبيانات، ضد الهجمات السيبرانية.

وتابع أن وزارة الطيران عرضت رؤيتها في تأمين المواقع التابعة لها من الهجمات السيبرانية، وأن لجنة الاتصالات منفتحة علي كل الجهات والوزارات للاستماع إلى تجربتها في دعم منظومة التحول الرقمي، وفي تجربتها في الآليات الحمائية لتأمين المواقع الإلكترونية من الهجمات السيبرانية.

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