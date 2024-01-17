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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة المرور الصباحية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة

الطرق
الطرق

تشهد اليوم الأربعاء معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية بالقاهرة، ولا يوجد أي غلق للطرق ماعدا غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر ، وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

 

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس في مدينة نصر بالقاهرة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالإتجاهين لشارع يوسف عباس ، على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 14/1/2024 ولمدة 30 يوماً من الساعة 12:00 صباحاً "ليلاً ونهاراً" .

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً: محطة الإستاد
➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

➢ القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة. 
➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.


▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات
➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر  يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى"  فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.
➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر
➢ إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.
➢ القادم من شارع على أمين  إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير .
➢ القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين  يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

( عمليات المرور )

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

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