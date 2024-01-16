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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تشعل النيران في سيارة طليقها لزواجه من أخرى.. ماذا حدث؟

حريق سيارة
حريق سيارة

لم تتمالك سيدة مطلقة أعصابها عندما علمت أن طليقها تزوج من أخري، حيث قررت الانتقام منه بإشعال النيران في سيارته، وتم ضبط المتهمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي قسم شرطة حلوان بلاغاً بنشوب حريق في سيارة إثر قيام سيدة باضرام النيران فيها .

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم اخماد النيران من السيارة وتبين من الفحص والتحري أن طليقة صاحب السيارة ٥٥ سنة وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطها .

وقررت أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الواقعة انتقاماً منه لانفصاله عنها وزواجه من أخري، تم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمة ٤ أيام علي ذمه التحقيق.

إشعال النيران إضرام النيران النيابة العامة سيدة مطلقة قسم شرطة حلوان نشوب حريق

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