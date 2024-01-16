خدمات تهمك .. نشرة المرور ..حالة الطرق .. عقوبة طمس اللوحات ..الطقس

تشهد اليوم الثلاثاء معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية بالقاهرة، ولا يوجد اي غلق للطرق ماعدا غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر ، وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

عمليات المرور

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

عقوبة طمس اللوحات المعدنية

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (44611) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(469) مخالفة السير بدون تراخيص.

(55) دراجة نارية مخالفة.

(8691) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

(1200) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حالة الطقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن حالة الطقس بدأت بالتحسن النسبي، مقارنة بالأيام الماضية، متابعة: “سيكون هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل بشكل كبير على زيادة فترات أشعة الشمس”.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “المرتفع سيساهم في حدوث استقرار في الأحوال الجوية”، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم أقل من المعدل الطبيعي لها.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 5 أو 6 درجات مئوية.

ولفتت إلى أنه بداية من الغد سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى يوم السبت القادم، وسيكون الطقس شتويا دافئا.

ونوهت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.