الرئيس الفلسطيني يعرب عن تقديره لمواقف إسبانيا المبدئية ودعمها للقضية الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم /السبت/، عن تقديره وامتنانه لإسبانيا، على مواقفها المبدئية والثابتة تجاه قضية الشعب الفلسطيني طيلة عقود نضاله المشروع.



وثمن في رسالة بعثها لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعم إسبانيا لتحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ودعوتها المتكررة لوقف إطلاق نار فوري، ومساهمتها في التخفيف من الوضع الكارثي الذي يعانيه الفلسطينيون، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، دون قيود، والجهود القيمة والمهمة، للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين.



وأكد أبو مازن، لرئيس الوزراء الإسباني "أننا وشعبنا الفلسطيني، على ثقة تامة، بأنكم بحكمتكم وخبرتكم، وبنهج إسبانيا في تحقيق العدل واحترام الإنسان وحقوقه، ستتخذون القرار المناسب، وبما ينسجم مع مصلحة بلدكم الصديق، التي نعتز بقيمها ومبادئها وسعيها لتحقيق السلام والاستقرار الدولي".

