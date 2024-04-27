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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات الأهلي لبعثة تونس لمواجهة الترجي في النهائي الإفريقي| تفاصيل

الأهلي المصري
الأهلي المصري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي.

وكتب عبر فيسبوك : “الأهلي يبدأ ترتيب رحلة تونس وبيبو وعدلي يسبقان البعثة”. 

وتأهل النادي الأهلي  إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

أهداف الأهلي ومازيمبي

ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء.

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

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