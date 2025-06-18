ضربة موجعة ثالثة للأهلي بعد كوكا وإمام عاشور

علم صدي البلد، أن طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلى، يغيب عن المباراتين القادمتين للفريق فى مونديال الأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

وكان الأهلي قد تلقي ضربة موجعة بأصابة نجم الفريق امام عاشور خلال مباراة إنتر ميامي ومن ثم إصابة أحمد كوكا الظهير الأيسر للفريق.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباراتي الأهلي أمام بالميراس وبورتو في مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني للأهلي، على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة، وينطلق في تمام الساعة 2.45 ظهرًا بتوقيت أمريكا - 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.