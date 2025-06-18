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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تتعاقد على شراء 12 محركا من Rolls-Royce لطائرات A350-900

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران عن تعاون جديد مع شركة (Rolls-Royce) لشراء 12 محركًا من طراز Trent XWB-84، لتشغيل 6 طائرات جديدة من طراز أيرباص A350-900، ليرتفع بذلك إجمالي طلبات مصر للطيران من هذا الطراز إلى 32 محركًا وذلك خلال فعاليات معرض باريس الدولي للطيران.

وينص الاتفاق على قيام Rolls Royce بتولي مسئولية الصيانة الكاملة للمحركات من خلال برنامجها الشامل "TotalCare".

وصرّح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن مصر للطيران تعتز بشراكتها مع شركة Rolls-Royc العالمية، وتسعى إلى توسيع هذا التعاون من خلال توقيع تعاقد TotalCare لمحركات Trent XWB-84، والذي يُعد من أكثر المحركات كفاءة وتطورًا في صناعة الطيران، كما يعكس هذا الاتفاق التزام مصر للطيران بالحفاظ على أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، ويتناسب مع رؤية الشركة نحو أسطول أكثر كفاءة واستدامة.

ومن جانبه، أكد إيوان ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشئون العملاء في Rolls-Royce  “يسعدنا أن نلبي طلبات مصر للطيران لشراء 12 محركا لعدد 6 طائرات إضافية من طراز A350-900، وهو ما يؤكد ثقتها في توافق هذا المحرك والطائرة معًا"، وأضاف "نشكر مصر للطيران على تجديد ثقتها بنا، ونتطلع إلى دعم هذه الطائرات عند دخولها الخدمة قريبًا."

يُعد محرك Trent XWB-84 أفضل محرك لطائرات البدن العريض على مستوى العالم، حيث صُمم وهُندس خصيصًا لطائرات أيرباص A350-900، ويحقق أقل معدلات استهلاك للوقود بين نظرائه، وتقدّم النسخة المطورة "EP" من هذا المحرك توفيرًا إضافيًا في استهلاك الوقود بنسبة 1%، أي ما يعادل 5 ملايين دولار سنويًا للأسطول متوسط الحجم، ويوفر برنامج TotalCare لعملاء رولز رويس ضمانًا تشغيليًا من خلال نقل مخاطر الصيانة ومدة الاستخدام الفعلية من العميل إلى الشركة، بدعم من نظام متقدم لمراقبة صحة المحركات، ما يعزز موثوقية وكفاءة وتوافر المحركات للتشغيل.

مصر للطيران ROLLS ROYCE محركات Trent XWB 84

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