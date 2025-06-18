فات الميعاد الحلقة 5.. أسماء أبو اليزيد تصفع زوجها بعد اعتدائه عليها

تسببت حالة الكبت التي تتعرض لها أسماء أبو اليزيد من زوجها أحمد مجدي وعائلته، في أحداث مسلسل فات الميعاد، بانفجارها غضبا.

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد، حاولت بسمة- التي تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد- التعايش مع زوجها وأسرته، في ظل استمرار حملها، لكن الأمور خرجت عن السيطرة.

وعلمت بسمة أن أزمة الأموال تم حلها؛ بعدما سدد شقيق مسعد وصل الأمانة دون علمها، وواجهته ووالدته بالأمر.

وانفعل مسعد على زوجته التي طالبته برد أموالها، أمام والدته، وصفعها بالقلم، ولكنها لأول مرة منذ بداية الأحداث ترد له الصفعة وسط ذهول من الجميع.



وكانت النتيجة أن مسعد حاول قتل زوجته وسط انفعاله؛ لتسقط مغشيا عليها في نهاية الحلقة، دون إيضاح مصيرها ومصير حملها.



‎أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.



‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.