حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم "إذما"

أعلن المنتج هاني أسامة، انضمام النجم الصاعد حمزة دياب إلى طاقم فيلم إذما، تزامنًا مع بدء تصوير الفيلم المنتظر، الذي يُجسّد واحدة من أكثر الروايات العربية تأثيرًا في السنوات الأخيرة.

فيلم اذما بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب وجيسيكا حسام الدين، في توليفة تمثيلية قوية تعد بعمل درامي نابض بالمشاعر، يجمع بين العمق الإنساني والجاذبية الفنية.

الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربة له خلف الكاميرا



يذكر أن شارك حمزة دياب في مسلسل كامل العدد ++ في رمضان 2025

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.