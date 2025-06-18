مارفل تطرح فيلم THUNDERBOLTS إلكترونيا أول يوليو

أعلنت شركة مارفل أن فيلمها الجديد Thunderbolts الذي أثار الكثير من الجدل منذ الإعلان عنه، سيُتاح للعرض الرقمي عبر منصات البث والشراء الإلكتروني بداية من ١ يوليو المقبل.



يأتي الإعلان بعد مفاجأة كبيرة شهدها الفيلم في لحظاته الأخيرة، حيث تم تغيير اسم الفريق من “Thunderbolts*” إلى “The New Avengers” في نهاية المشهد الختامي، ما شكل نقطة تحول مفصلية في عالم مارفل السينمائي.

الفيلم من إخراج جيك شرير وكتابة إريك بيرسون وجوانا كالو، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم فلورنس بيو، سيباستيان ستان، ديفيد هاربور، وجوليا لويس-دريفوس التي تلعب دور “فالنتينا”، الشخصية التي أعلنت عن تغيير اسم الفريق داخل أحداث الفيلم بطريقة مباشرة خلال بث تلفزيوني داخل القصة.

وكشفت لويس-دريفوس في تصريحات صحفية أنها كانت على علم بالخطة منذ سنوات، لكنها احتفظت بالسر ضمن اتفاق مع مارفل، مشيرة إلى أنها صورت نسخة بديلة من المشهد تقول فيها عبارة “The New Thunderbolts!” حتى لا تنكشف المفاجأة مبكرًا.

من الناحية التجارية، حقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت ما بين 371 إلى 380 مليون دولار مقابل ميزانية إنتاج تتراوح بين 180 إلى 275 مليون دولار، ما يعني أنه لم يحقق الأرباح المرجوة بحسب توقعات الاستوديو، لكنه في الوقت نفسه يُعتبر خطوة انتقالية مهمة في تمهيد الطريق للمرحلة السادسة من عالم مارفل، لا سيما مع اقتراب إصدار أفلام مثل “Fantastic Four” و”Doomsday”.

من المتوقع أن يصل الفيلم إلى منصة ديزني بلس خلال شهر أغسطس المقبل، ومن خلال إعادة التسمية إلى “The New Avengers”، يبدو أن مارفل تمهد لمرحلة أكثر جرأة، تُعيد تشكيل مفهوم الفريق الذي اعتاد عليه الجمهور منذ أيام توني ستارك وستيف روجرز.